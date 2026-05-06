Il team STEM Racing HIVE ha conquistato il podio a Imola, battendo 16 squadre in gara. Ora si prepara a partecipare alle finali nazionali, dopo aver ottenuto un risultato di rilievo nella gara precedente. Gli studenti sono stati supportati da tutor con esperienza nel settore, che li hanno accompagnati nel percorso di preparazione e strategia. La competizione si è svolta sul circuito di Imola, coinvolgendo numerosi team provenienti da diverse regioni.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli studenti a battere 16 team a Imola?. Chi sono i tutor esperti che hanno guidato il team HIVE?. Perché la comunicazione ha vinto quanto la velocità in pista?. Come si prepareranno i ragazzi per la sfida finale al Mugello?.? In Breve Team composto da 19 studenti con tutoraggio di Martina Rocca e Almin Salkic.. Premio Best Engagement Award ottenuto per la comunicazione e l'identità del brand.. Supporto tecnico e finanziario di partner come Petronas, SKF, BASF e Dynamis.. Finali nazionali previste il 20 e 21 giugno presso l'Autodromo del Mugello.. Il team HIVE del Liceo Respighi conquista il secondo posto al campionato della Motor Valley sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, staccando il pass per le finali nazionali di STEM Racing previste per il 20 e 21 giugno al Mugello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - STEM Racing: il team HIVE vola alle finali dopo il podio a Imola

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