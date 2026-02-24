Stellantis respira | vendite su a inizio anno ma Cassino chiude ancora E l’azienda spinge il diesel mentre l’elettrico avanza

Stellantis registra un aumento nelle vendite all’inizio dell’anno, ma il sito di Cassino interrompe la produzione. La decisione deriva dalla diminuzione della domanda di alcuni modelli e dalla scelta di puntare ancora sul diesel, rallentando l’adozione dell’elettrico. La chiusura temporanea colpisce decine di lavoratori e mette in discussione il futuro dello stabilimento. La situazione rimane tesa mentre l’azienda cerca di bilanciare produzione e innovazione nel settore automobilistico.

Per una buona notizia, ce ne sono almeno due cattive. Non c'è giorno in cui Stellantis possa festeggiare in santa pace. Il gruppo automobilistico franco-italiano controllato da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, brinda per i dati delle vendite di automobili in Europa andando in controtendenza rispetto al mercato. Ma deve fare i conti con un balzo delle elettriche – trascinate dalle cinesi – che hanno ormai raggiunto un quinto del totale delle nuove vetture acquistate nel Vecchio Continente, proprio mentre l'azienda fa marcia indietro su questo tipo di alimentazione e rispolvera addirittura il diesel.