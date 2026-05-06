Stellantis inaugura un centro di smontaggio veicoli in Marocco

Stellantis ha aperto un nuovo centro di smontaggio veicoli in Marocco, segnando un passo importante nella gestione dei materiali e dei ricambi. La società punta a migliorare l’efficienza del riciclo e la riduzione degli sprechi nel settore automobilistico. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di promozione dell’economia circolare, con l’obiettivo di prolungare la vita dei veicoli e dei componenti attraverso processi di smontaggio e riutilizzo.

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Per Stellantis, l’economia circolare rappresenta una leva fondamentale per estendere la vita utile dei veicoli e dei componenti, ridurre gli sprechi e ottimizzare l’impiego delle risorse in tutta la filiera automobilistica. Questa strategia viene sviluppata in Medio Oriente e Africa (MEA) attraverso SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’economia circolare, che offre a clienti e professionisti soluzioni di rigenerazione, riparazione, riuso e riciclo su scala industriale. Nell’ambito del piano di crescita regionale, Stellantis ha avviato il suo primo centro di smontaggio veicoli nell’area MEA a Casablanca, in Marocco.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate L’Aquila si blocca: caos nel centro per lo smontaggio di una gruMercoledì 15 aprile, dalle ore 07:30 alle ore 18:00, il centro dell’Aquila subirà una riorganizzazione temporanea della circolazione stradale per... Leggi anche: Stellantis Pro One lancia veicoli elettrici al prezzo dei diesel in Europa Tutti gli aggiornamenti Stellantis inaugura un centro di smontaggio veicoli in MaroccoAMSTERDAM (PAESI BASSI) - Per Stellantis, l'economia circolare rappresenta una leva fondamentale per estendere la vita utile dei veicoli e dei componenti, ridurre gli sprechi e ottimizzare l'impiego d ... laprovinciacr.it Stellantis apre il primo Centro di Smontaggio Veicoli in Medio Oriente e AfricaStellantis inaugura a Casablanca il terzo centro globale di smontaggio veicoli, il primo in Medio Oriente e Africa. Un pilastro per l'economia circolare. megamodo.com