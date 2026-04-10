L’Aquila si blocca | caos nel centro per lo smontaggio di una gru

Mercoledì 15 aprile, tra le 07:30 e le 18:00, il centro dell’Aquila sarà interessato da una modifica temporanea alla circolazione stradale. La restrizione riguarda un’area tra via Garibaldi e via del Guasto, dove si svolgerà lo smontaggio di una gru. La chiusura al traffico è stata annunciata dalle autorità locali per consentire le operazioni di rimozione del macchinario edile.

Mercoledì 15 aprile, dalle ore 07:30 alle ore 18:00, il centro dell’Aquila subirà una riorganizzazione temporanea della circolazione stradale per permettere lo smontaggio di un macchinario edile situato tra via Garibaldi e via del Guasto. Le operazioni di rimozione della gru impatteranno direttamente sulla viabilità di diverse strade limitrofe, richiedendo una gestione attenta dei flussi per garantire la sicurezza dei cittadini. Logistica e restrizioni stradali nel cuore della zona centrale. L’intervento tecnico previsto per metà aprile comporterà una serie di divieti e limitazioni precise che interesseranno diversi nodi viari. Nello specifico, lungo via Garibaldi e in via Pavesi sarà applicato il divieto di sosta con l’intervento delle autorità per la rimozione forzata dei veicoli su entrambi i lati della carreggiata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila si blocca: caos nel centro per lo smontaggio di una gru Via Chiaravagna smontaggio gru, chiusura strada prorogata: i dettagliServiranno 48 ore in più rispetto alle prime previsioni per smontaggio e rimozione di una gru edile in via Chiaravagna, all'altezza del civico 58r,... Via Rummo: blocco totale il 11 marzo per smontaggio gruIl traffico su Via Rummo a Benevento subirà una nuova interruzione mercoledì 11 marzo, partendo dalle ore 9:30. Temi più discussi: Bimbi del bosco, il tribunale blocca il trasferimento dalla casa famiglia; TAMPONAMENTO TRA DUE TIR BLOCCA L'A14 PER UN'ORA E MEZZA: RESTANO 7 KM DI CODA; Treni, da venerdì a lunedì nuovi orari per Roma e Firenze. E sabato il Frecciarossa da Perugia parte prima; Al San Salvatore apre il centro specializzato per i disturbi del sonno. L’Aquila cade a Fossombrone: decide Giometti, rossoblù sconfitti 1-0La corsa dell’Aquila si ferma a Fossombrone. Nella dodicesima giornata di ritorno del girone F di Serie D, i rossoblù escono battuti per 1-0 dal campo della Forsempronese e restano a quota 48 punti, a ... laquilablog.it Il Fosso spenna L’Aquila. E’ Giometti a firmare il golDomata la squadra abruzzese. I metaurensi veleggiano più sicuri verso il porto della salvezza. Arrivano tre punti d’oro per la classifica. msn.com Il Capoluogo D'Abruzzo. ZaharVips · Way of the Warrior. In occasione del 174’ anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato presso l’aula magna del centro congressi “Zordan” a L’Aquila, è stato presentato il bilancio delle attività svolte nel 202 - facebook.com facebook Ecce Homo a L'Aquila solo a maggio x.com