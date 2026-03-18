Audi presenta una nuova gamma di motori V6 che combinano potenza e risparmio. Questi motori offrono prestazioni sportive grazie a sistemi di sovralimentazione e livelli di elettrificazione variabili. La casa automobilistica ha sviluppato motori più efficienti che puntano a migliorare i consumi senza rinunciare alla potenza. La gamma è disponibile su diversi modelli Audi, con caratteristiche tecniche aggiornate.

Le più performanti tra le Audi di nuova generazione sono tutte spinte da propulsori di tipo V6. Uno schema più equilibrato di un tradizionale quattro cilindri per via degli intervalli di accensione più ravvicinati, ma allo stesso tempo più compatto di un sei cilindri in linea e più leggero di un V8, con una propensione maggiore a salire rapidamente di giri. Per questo motivo le versioni ad elevate prestazioni delle Audi A5, A6 e Q5 montano tutte un V6, e curiosamente fa lo stesso persino la monoposto di F1 con la quale i quattro anelli sono approdati nella massima serie. L'impiego dell'architettura a sei cilindri a V rappresenta una scelta ingegneristica volta a ottimizzare l'ingombro all'interno del vano motore e il bilanciamento dinamico del veicolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovi motori Audi V6: tanta potenza e migliori consumi

Articoli correlati

Audi rinnova la gamma V6: potenza ed efficienza per Q5, A5 e A6(Adnkronos) – Audi amplia e aggiorna la propria famiglia di motori V6, portando su Audi Q5, Audi A5 e Audi A6 una nuova generazione di propulsori...

Audi RS5, 640 cavalli di potenza ibrida alla spina per berlina e Avant – FOTO‹ › 1 / 8 audi RS 5 Avant ‹ › 2 / 8 audi RS 5 Avant ‹ › 3 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 4 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 5 / 8 audi RS 5 Sedan ‹ › 6 / 8 audi RS 5...

Contenuti e approfondimenti su Nuovi motori

Temi più discussi: Nuovi motori Audi V6: potenza, ibrido e prestazioni per Q5, A5 e A6, anche Diesel; Audi: nuovi motori V6 benzina e diesel per Q5, A5, A6 e RS 5; Nuovi motori V6 Audi: tecnologia, prestazioni e consumi di Q5, A5, A6 e RS5; Audi presenta nuovi motori V6 per Q5, A5 e A6: benzina, diesel e ibrido.

Audi Q5, A6, A5 ed RS 5: debuttano i nuovi motori V6 (anche diesel)Audi rinnova la propria offerta motoristica di vertice confermando la fiducia nella collaudata architettura a sei cilindri a V. La nuova gamma di propulsori V6, destinata a equipaggiare modelli strate ... msn.com

Audi: nuovi motori V6 benzina e diesel per Q5, A5, A6 e RS 5Dal V6 TDI mild-hybrid plus al biturbo plug-in da 639 CV, la nuova famiglia di motori Audi copre tutti i segmenti. hdmotori.it

Pichetto all'Ue, 'pronti a sviluppo di nuovi motori e carburanti neutri'. Il ministro a Bruxelles: 'Aggiungere nuove opzioni all'elettrico' #ANSAmotori #ANSA x.com

Nuovi motori in Dal Academy Scrivici in privato per info e i costi #dalacademy #karting #gokart - facebook.com facebook