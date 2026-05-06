Stefano Vivi si ricandida sindaco a Sorisole | Completo il lavoro avviato

A Sorisole si avvicinano le elezioni comunali con tre liste in corsa per le amministrative di fine mese. Il sindaco uscente ha annunciato la propria ricandidatura, affermando di voler portare avanti i progetti avviati durante il suo mandato. Le elezioni si terranno il 24 e 25, con candidati e programmi ancora da definire nei dettagli. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa tra cittadini e candidati.

Sono tre le liste in campo alle elezioni amministrative a Sorisole. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono in corsa la lista “Stefano Vivi”, con candidato sindaco Stefano Vivi, attuale primo cittadino, che nel proprio stemma presenta i simboli di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Un Paese migliore; la lista “Siamo Sorisole”, che punta su Emanuele Zambelli come candidato sindaco e la lista “Patto per Sorisole” con candidato sindaco Simone Stecchetti, che nello stemma vede i simboli di Patto per il Nord – Sorisole, Impegno Comune e Forza Comune. In undici anni di amministrazione abbiamo realizzato 30 opere pubbliche, azzerato il debito pubblico del comune e abbiamo mantenuto le tasse invariate dal 2015.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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