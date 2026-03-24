Elezioni Guarcino il sindaco Urbano Restante si ricandida

Il sindaco di Guarcino ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni amministrative, previste per il 24 e 25 maggio. La sua candidatura sarà sostenuta dalla lista “Guarcino di tutti”. La decisione è stata resa pubblica in vista delle consultazioni elettorali che si svolgeranno tra circa due mesi.

Elezioni del 24 e 25 maggio, il primo cittadino uscente guida la lista “Guarcino di tutti” e rilancia su tasse, turismo, sostenibilità e servizi “Con senso di responsabilità e profondo attaccamento alla nostra comunità – dichiara ilPrimo cittadino – ho deciso di ricandidarmi per portare a compimento il lavoro avviato in questi anni e continuare a costruire, insieme ai cittadini, un futuro migliore per Guarcino. Il progetto amministrativo si fonda su una linea di continuità con l’azione portata avanti nel corso del mandato, rafforzata dall’ingresso di nuove energie e competenze, in particolare giovani, che contribuiranno ad arricchire e rilanciare il programma”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Capurso verso le elezioni comunali: il sindaco Michele Laricchia si ricandidaQuattro le liste che compongono la coalizione a sostegno del primo cittadino uscente: "Il sindaco non è un solista, ma il direttore d'orchestra" Il... Leggi anche: Elezioni Guarcino 2026, corsa a tre per il Municipio: scende in campo Gianluca Simonetti con "Guarcino Futura" Una selezione di notizie su Elezioni Guarcino Argomenti discussi: Guarcino, il sindaco Urbano Restante si ricandida con la lista Guarcino di tutti; Guarcino, Urbano Restante si ricandida con Guarcino di tutti. Guarcino, il sindaco Urbano Restante si ricandida con la lista Guarcino di tuttiIl sindaco di Guarcino, Urbano Restante annuncia ufficialmente l a propria ricandidatura alla carica di primo cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, alla ... tunews24.it