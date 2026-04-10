Imprese turistiche è il momento di digitalizzare | tutte le opportunità del tourism digital hub a Travelexpo 2026

Durante Travelexpo 2026, si è discusso dell'importanza della digitalizzazione per le imprese turistiche. L’evento ha evidenziato come le tecnologie digitali permettano di analizzare i dati, personalizzare le offerte e gestire meglio i flussi di visitatori. Questi strumenti contribuiscono a trasformare le modalità di promozione e narrazione dei territori, offrendo nuove opportunità di sviluppo alle destinazioni turistiche.

Il digitale diventa sempre più leva fondamentale per lo sviluppo del turismo. Dall’analisi dei dati alla personalizzazione dell’offerta, fino alla gestione dei flussi, le nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui i territori si raccontano e attraggono visitatori, rendendo le destinazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Buona Pasqua 2026, il valore del tempo insieme su Digital-News e Digital-ForumIn un’epoca scandita dalla velocità dei flussi informativi e da una stagione sportiva senza pause , la Pasqua 2026 diventa una parentesi preziosa,... Sos di Confcommercio: "L'energia è troppo cara per imprese commerciali, turistiche e del terziario""Alla luce di questi dati e in vista di un nuovo intervento normativo in materia di energia, Confcommercio - spiega il presidente Augusto Patrignani... Cyber Security, AI nel turismo e la nuova era dei creator: da appassionato a imprenditore - S07e27 Temi più discussi: Graduatoria provvisoria del bando Fsc Sicilia per strutture ricettive; Turismo, al via dal 2 aprile sportello per accedere a fondo staff house del Ministero; Bando turismo, pronta la graduatoria provvisoria dei progetti di investimento nelle strutture; Spoleto Cultura: presentate le attività turistiche e culturali della rete museale. Bonus turismo al via, come funziona il Fondo per il sostegno alle impreseBonus per le imprese turistiche: al via al contributo e fondo perduto combinato ai finanziamenti agevolati per gli operatori del comparto ... quifinanza.it Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo, le imprese: «Ecco le nostre priorità»Destagionalizzazione, carenza di lavoratori e alloggi, decoro le urgenze della prima Regione turistica d’Italia ... corrieredelveneto.corriere.it Giorgia Formica all’Eurhotel di Rimini con il corso Revenue Management 3.0 Conflavoro PMI Rimini e Misano Adriatico rafforza il proprio impegno nella crescita delle imprese turistiche promuovendo, per domani, mercoledì 8 aprile, un incontro formativo sul R - facebook.com facebook