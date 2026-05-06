Stefania Auci racconta il peso di essere insegnante oggi | Il docente non può essere un passacarte la scuola è formare cittadini Bisogna far capire ai giovani quali sono i limiti

All'interno della rubrica "Qualcosa di personale” di La Repubblica, intervistata da Giulia Santerini, Stefania Auci disegna un quadro della scuola lontano dai luoghi comuni, filtrato dallo sguardo di chi vive la doppia dimensione di scrittrice di successo e professoressa appassionata. Per l'autrice de I Leoni di Sicilia, l'insegnamento non è un "ripiego", ma una missione che richiede una dedizione il più delle volte invisibile. Nello steso tempo, critica aspramente l'attuale deriva burocratica che caratterizza il sistema scolastico italiano, la mancanza di un rapporto sinergico con le famiglie e di un'efficace educazione affettiva. L'articolo Stefania Auci racconta il peso di essere insegnante oggi: “Il docente non può essere un passacarte, la scuola è formare cittadini.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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“La mia lotta contro la dipendenza”, il silenzio e il vuoto. Stefano: “Ad un insegnante può essere più facile entrare in contatto. La scuola può essere un luogo decisivo”. INTERVISTAUna storia personale che si trasforma in occasione di confronto per il mondo della scuola.

Trasferimento o passaggio di cattedra da sostegno a posto comune? Come deve essere compilata la domanda di mobilità e quali sono i limiti della piattaformaNel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Stefania Auci all'Archivio di Stato per presentare L'alba dei leoni; L’autrice più letta d’Italia, Stefania Auci e L’alba dei Leoni; CS - Scrittrici al cinema, all'Arena di Modena: da Melania Mazzucco a Stefania Auci, sei grandi autrici raccontano il legame tra letteratura e grande schermo; La rassegna Torna il cinema delle scrittrici.

Stefania Auci: «L’alba dei leoni poveri: così nacque il mito Florio»«Nel 1772 ben poco di ciò che avviene nel mondo arriva a Bagnara Calabra sulla costa tirrenica, a una ventina di miglia da Reggio Calabria e a quasi trecento da Napoli. La storia la sfiora appena, ma ... ilmattino.it

Incipit, Stefania Auci racconta L'alba dei leoniPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

la Repubblica. . Stefania Auci è tornata in vetta alle classifiche dei più letti con l'"Alba dei leoni" (Nord), il prequel dei “Leoni di Sicilia”, un altro tomo da oltre 500 pagine. Come è possibile nel tempo dei social e delle battute contate catturare un pubblico così a - facebook.com facebook