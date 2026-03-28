Trasferimento o passaggio di cattedra da sostegno a posto comune? Come deve essere compilata la domanda di mobilità e quali sono i limiti della piattaforma

Da orizzontescuola.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato affrontato il tema della mobilità docente, con particolare attenzione al passaggio da posti di sostegno a posti comuni e alle modalità di compilazione della domanda di mobilità. Sono stati discussi anche i limiti della piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande, con interventi di Andrea Carlino e di un rappresentante sindacale della Gilda Unams.

Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si fa il punto sulla mobilità del personale docente. A partire dal 16 marzo è infatti aperta la finestra per la presentazione delle domande, con scadenza fissata al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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