Trasferimento o passaggio di cattedra da sostegno a posto comune? Come deve essere compilata la domanda di mobilità e quali sono i limiti della piattaforma

Il 23 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato affrontato il tema della mobilità docente, con particolare attenzione al passaggio da posti di sostegno a posti comuni e alle modalità di compilazione della domanda di mobilità. Sono stati discussi anche i limiti della piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande, con interventi di Andrea Carlino e di un rappresentante sindacale della Gilda Unams.