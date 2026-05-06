Stazione di Trento | biglietteria chiusa per una settimana nuovi orari

La stazione di Trento sarà chiusa per una settimana e i relativi sportelli della biglietteria non saranno disponibili durante questo periodo. Per tutto il periodo di chiusura, saranno allestiti sportelli provvisori in aree temporanee all’interno della stazione. Sono stati annunciati anche nuovi orari per l’acquisto dei biglietti, che entreranno in vigore al termine della chiusura. Il servizio di vendita continuerà normalmente attraverso canali online e punti vendita esterni.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari per chi acquista i biglietti in stazione?. Dove si troveranno gli sportelli provvisivi durante la chiusura?. Chi potrà ancora pagare in contanti tra il 12 e il 17 maggio?. Quando torneranno operativi gli sportelli originali della biglietteria?.? In Breve Chiusura sportelli 11 maggio per trasloco attrezzature in locali adiacenti.. Presidio in atrio per assistenza acquisti 11 e 18 maggio.. Sportelli temporanei attivi dal 12 al 17 maggio dalle 5:40 alle 9:50.. Pagamenti contanti garantiti tramite assistenza presso macchinette self-service.. La biglietteria della stazione ferroviaria di Trento resterà chiusa per una settimana, precisamente dall’11 al 18 maggio, per permettere il ripristino degli spazi dopo i recenti interventi di restauro effettuati nei locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stazione di Trento: biglietteria chiusa per una settimana, nuovi orari Notizie correlate Leggi anche: La biglietteria della stazione chiude (ma solo per una settimana): ecco perché Biglietteria chiusa, primi disagi. Mattinata di passione in stazioneStazione di Codogno paralizzata ieri mattina per il blocco dell’unica emettitrice automatica di biglietti attiva. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stazione di Trento, chiusura temporanea della biglietteria dall'11 al 18 maggio; Stazione di Trento, biglietteria chiusa dall’11 al 18 maggio per lavori; PAT * STAZIONE DI TRENTO BIGLIETTERIA CHIUSA, SOTTOTITOLO TEMPORANEO DAL 11 AL 18 MAGGIO; Controlli in centro a Trento, attiva anche la Squadra di Intervento Operativo dei Carabinieri. Stazione di Trento, biglietteria chiude per lavoriLa Provincia informa che si rende necessaria la temporanea chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria di Trento dal 11 al 18 maggio per consentire lavori di ripristino degli ambienti di la ... ladigetto.it Stazione di Trento, quasi terminati i lavori. Biglietteria chiusa quattro giorniSi avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione della stazione di Trento e gradualmente verranno riaperti i servizi al pubblico nelle sedi originarie all’interno della stazione. Per ... rainews.it Stazione di Trento: chiusura temporanea della biglietteria dall'11 al 18 maggio per consentire lavori di ripristino degli ambienti di lavoro a seguito delle recenti attività di restauro. - facebook.com facebook Stazione di Trento: chiusura temporanea della biglietteria dall'11 al 18 maggio per consentire lavori di ripristino degli ambienti di lavoro a seguito delle recenti attività di restauro. ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Sta… @fsitaliane x.com