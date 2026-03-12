Biglietteria chiusa primi disagi Mattinata di passione in stazione

Ieri mattina, la stazione di Codogno ha vissuto momenti di caos a causa della chiusura della biglietteria e del blocco dell’unica biglietteria automatica funzionante. La mancanza di altri punti di vendita ha causato lunghe code e disagi tra i passeggeri che cercavano di acquistare i biglietti prima di partire. La stazione si è trovata improvvisamente in difficoltà, creando una situazione di confusione tra gli utenti.

Stazione di Codogno paralizzata ieri mattina per il blocco dell'unica emettitrice automatica di biglietti attiva. Con lo sportello fisico sbarrato fino al 31 marzo per lavori, il guasto ha lasciato decine di viaggiatori diretti a Milano nell'impossibilità di munirsi di titolo di viaggio prima della partenza. Davanti allo schermo bloccato della macchinetta si è formata una lunga coda di persone che hanno dovuto rintracciare il personale per segnalare l'anomalia. L'addetto di stazione ha provveduto a contattare telefonicamente il capotreno del convoglio in arrivo per avvisare della presenza di passeggeri sprovvisti di biglietto per causa di forza maggiore.