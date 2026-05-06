La biglietteria della stazione chiude ma solo per una settimana | ecco perché
La biglietteria della stazione dei treni di Trento resterà chiusa dall’11 al 18 maggio. La chiusura è temporanea e serve a permettere lavori di ripristino degli ambienti di lavoro, che seguono attività di restauro recenti. Durante questo periodo, non sarà possibile acquistare biglietti presso la biglietteria fisica. I viaggiatori sono invitati a utilizzare altre modalità di acquisto o servizi alternativi messi a disposizione.
La biglietteria della stazione dei treni di Trento chiude. Nulla di allarmante, intendiamoci, si tratta infatti di una chiusura temporanea dell’11 al 18 maggio per consentire lavori di ripristino degli ambienti di lavoro a seguito delle recenti attività di restauro.A tal proposito, la Provincia.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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