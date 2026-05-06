La biglietteria della stazione chiude ma solo per una settimana | ecco perché

La biglietteria della stazione dei treni di Trento resterà chiusa dall’11 al 18 maggio. La chiusura è temporanea e serve a permettere lavori di ripristino degli ambienti di lavoro, che seguono attività di restauro recenti. Durante questo periodo, non sarà possibile acquistare biglietti presso la biglietteria fisica. I viaggiatori sono invitati a utilizzare altre modalità di acquisto o servizi alternativi messi a disposizione.