Al Guglielmi di scena ’Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow’

Stasera e domani, alle 21, al Teatro Guglielmi, va in scena ' Le Stravaganti Dis-Avventure di Kim Sparrow ', dark comedy di Julia May Jonas e Kim Sparrow, con traduzione di Marta Salaroli e regia di Cristina Spina. Sul palco Paola Minaccioni (nella foto), Monica Nappo e Valentina Spaletta Tavella. Si tratta di una storia ironica e provocatoria ambientata nella New York contemporanea. Protagoniste tre donne fuori dagli schemi che, nel tentativo di cambiare il proprio destino, si ritrovano coinvolte in un piano rocambolesco che darà vita a una surreale e imprevedibile commedia degli errori. Lo spettacolo è prodotto da 'Gli Ipocriti' di Melina Balsamo.