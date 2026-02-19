Le avventure di Ape Pina al Filodrammatici una fiaba teatrale per amare la natura
Ape Pina si perde nel parco cittadino e si aggira confusa tra fiori e alberi. La causa è un temporale improvviso che l’ha separata dal suo alveare. La fiaba teatrale al Filodrammatici mostra le sue avventure mentre cerca di tornare a casa, incontrando altri insetti e piante lungo il percorso. Lo spettacolo mira a sensibilizzare i bambini sulla cura della natura e sulla biodiversità. La storia si conclude con Pina che trova il suo alveare, ricordando a tutti l’importanza di rispettare l’ambiente.
Le peripezie di un’ape chiamata Pina, che si è persa e vaga di qua e di là e deve ritrovare il suo alveare, per raccontare ai più piccoli l’importanza della biodiversità e della tutela dell’ambiente. Torna a Piacenza Giallo Mare Minimal Teatro che sarà in scena con lo spettacolo "Ape Pina" domenica 22 febbraio alle ore 16,30 al Teatro Filodrammatici per la rassegna di teatro per le famiglie "A teatro con mamma e papà". Repliche lunedì 23 febbraio alle ore 9 e alle ore 10,45 per le scuole dell’infanzia e primarie per la Rassegna "Salt’in Banco". Pina è un’ape che si è persa ed è entrata per caso in teatro.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
