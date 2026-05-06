Stato di agitazione e sciopero alla Pierburg di Lanciano | Nessuna risposta concreta sul futuro

Giovedì 7 maggio si svolgerà uno sciopero alla Pierburg di Lanciano, dove i lavoratori sono in agitazione da alcuni giorni. L’assemblea di lunedì ha confermato la decisione di protestare, promossa da Fiom Cgil e Fim Cisl, a causa della mancanza di risposte chiare sul futuro dell’azienda. La protesta interessa i dipendenti e si svolge in un momento di tensione legato alla situazione aziendale.

Stato di agitazione e una giornata di sciopero, in programma giovedì (7 maggio), alla Pierburg di Lanciano, dove i lavoratori, riuniti in assemblea nella giornata di lunedì (4 maggio), hanno deliberato la protesta indetta da Fiom Cgil e Fim Cisl. La riunione è stata l'occasione per fare il punto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Sciopero alla Pierburg di Lanciano: "Inaccettabili le modalità di vendita, i lavoratori meritano rispetto e certezze"La protesta proclamata da Fiom Cgil e Fim Cisl, che criticano la procedura di cessione del settore civile del gruppo Rheinmetall, che oltre a quello... Sciopero alla Pierburg di Lanciano: adesione totale e i sindacati tornano a sollecitare la convocazione del tavolo ministerialeAdesione totale allo sciopero indetto per lunedì 9 marzo da Fiom Cgil e Fim Cisl alla Pierburg di Lanciano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ccnl Lavanderie Industriali proclamazione stato di agitazione - Filctem; Riforma dell’assistenza territoriale, SMI proclama lo stato di agitazione; Riforma medicina generale. Stato di agitazione dello Smi: Modifiche unilaterali rischiano di compromettere il ruolo del medico di famiglia; Stato di agitazione al Cup: avviata la verifica sulle posizioni dei lavoratori. Mancano 1.200 addetti, stato di agitazione al Comune di TorinoI sindacati attivano la procedura di Prefettura per chiedere risposte su assunzioni e carichi di lavoro: Dalla giunta Lo Russo nessuna certezza ... rainews.it Ospedale Maggiore, sindacati in Prefettura dopo lo stato di agitazione. Il direttore: «Trasparenza e impegno»La Prefettura ha accettato di incontrare i segretari provinciali di Fp Cgil e Uil Fpl dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti dell’ospedale Maggiore. Il confronto, che rientra n ... lavocedinovara.com MAXI SEQUESTRO DI ARMI AD ADRANO: PISTOLE, FUCILI E MUNIZIONI NASCOSTI IN CASE E FONDI RURALI – 4 ARRESTI, UN DENUNCIATO ADRANO – Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di un ingente arsenale tra pist - facebook.com facebook