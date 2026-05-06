Stato di agitazione e sciopero alla Pierburg di Lanciano | Nessuna risposta concreta sul futuro

Da chietitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio si svolgerà uno sciopero alla Pierburg di Lanciano, dove i lavoratori sono in agitazione da alcuni giorni. L’assemblea di lunedì ha confermato la decisione di protestare, promossa da Fiom Cgil e Fim Cisl, a causa della mancanza di risposte chiare sul futuro dell’azienda. La protesta interessa i dipendenti e si svolge in un momento di tensione legato alla situazione aziendale.

Stato di agitazione e una giornata di sciopero, in programma giovedì (7 maggio), alla Pierburg di Lanciano, dove i lavoratori, riuniti in assemblea nella giornata di lunedì (4 maggio), hanno deliberato la protesta indetta da Fiom Cgil e Fim Cisl. La riunione è stata l'occasione per fare il punto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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