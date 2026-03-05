Sciopero alla Pierburg di Lanciano | Inaccettabili le modalità di vendita i lavoratori meritano rispetto e certezze

Le segreterie territoriali di Fiom Cgil e Fim Cisl, insieme alle Rsu dello stabilimento Pierburg di Lanciano, hanno deciso di proclamare due ore di sciopero per tutti i turni lunedì 9 marzo 2026. La protesta nasce dalle contestazioni alle modalità di vendita dell’azienda e rivendica rispetto e certezze per i lavoratori coinvolti. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente nelle ultime ore.

La protesta proclamata da Fiom Cgil e Fim Cisl, che criticano la procedura di cessione del settore civile del gruppo Rheinmetall, che oltre a quello abruzzese riguarda anche lo stabilimento di Livorno Le segreterie territoriali di Fiom Cgil e Fim Cisl, unitamente alle Rsu dello stabilimento Pierburg di Lanciano, proclamano 2 ore di sciopero per tutti i turni per lunedì 9 marzo 2026. Primo turno e giornaliero dalle ore 10 alle ore 12, con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento, il secondo turno sciopererà a fine turno. Da mesi è stata annunciata la vendita dell'intero settore civile del gruppo Rheinmetall. Tra gli stabilimenti coinvolti figurano anche Pierburg Lanciano e Livorno.