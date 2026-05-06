Stati generali di Siena Innovazione digitale e intelligenza artificiale La svolta in sanità

Domani si terrà a Siena il secondo appuntamento degli Stati Generali della Salute, che si svolgerà nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. Al centro dell'incontro ci saranno le tematiche di innovazione digitale e intelligenza artificiale applicate al settore sanitario. La discussione coinvolgerà professionisti e rappresentanti del settore, con l’obiettivo di approfondire le novità tecnologiche in ambito sanitario.

Innovazione digitale e intelligenza artificiale sono i temi al centro del secondo appuntamento degli Stati Generali della Salute di Siena, domani nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. Il convegno ‘Innovazione digitale e intelligenza artificiale nella sanità’ è in programma dalle 9.30 alle 13 e sessione pomeridiana dalle 15 alle 17. L’appuntamento metterà a confronto esperti, istituzioni e professionisti per esplorare come strumenti come la telemedicina, l’IA per diagnosi e gestione dei dati, e le cartelle cliniche elettroniche stiano cambiando il modo di organizzare e offrire i servizi sanitari. Accanto alle potenzialità, il dibattito affronterà anche le sfide legate alla formazione del personale, alla sicurezza dati e all’equità nell’accesso alle tecnologie.🔗 Leggi su Lanazione.it

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