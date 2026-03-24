Sanità e innovazione l’intelligenza artificiale entra nelle corsie | confronto tra esperti

Al convegno dell’Ordine delle professioni infermieristiche è stato sviluppato un focus su opportunità e limiti dell’Ai a supporto degli infermieri L’intelligenza artificiale entra sempre più nel mondo della sanità e ad Agrigento diventa tema di confronto tra professionisti. Nella sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche si è svolto il convegno dedicato al tema “Intelligenza artificiale e medicina basata sulle evidenze”, che ha riunito infermieri, dirigenti sanitari e sviluppatori per analizzare opportunità e criticità dell’AI in ambito clinico. Al centro del dibattito, il ruolo dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto e non sostitutivo dell’attività sanitaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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