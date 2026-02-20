Cumana Casillo | conclusi i lavori nella Galleria Monte Olibano

Casillo conferma che i lavori di messa in sicurezza nella Galleria Monte Olibano sono terminati e la linea Cumana riaprirà il 21 febbraio. La galleria, danneggiata dal terremoto, aveva causato disagi ai pendolari e interruzioni nei collegamenti. Ora, grazie agli interventi effettuati, il traffico ferroviario potrà tornare regolare e più sicuro. La riapertura rappresenta un passo importante per il ripristino delle attività sulla tratta.

Casillo annuncia la riapertura completa della linea Cumana dal 21 febbraio dopo i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano danneggiata dal sisma. A partire da sabato 21 febbraio, riprende la circolazione ferroviaria sull'intera tratta della linea Cumana, da Montesanto a Torregaveta, gestita da Ente Autonomo Volturno (EAV), grazie al completamento dei lavori di messa in sicurezza della Galleria Monte Olibano. "Con la riapertura dell'intera tratta della Cumana poniamo fine a un disservizio che ha penalizzato per mesi migliaia di pendolari e cittadini dell'area flegrea. L'intervento ha previsto opere di consolidamento, messa in sicurezza e verifiche tecniche indispensabili per la riattivazione della linea, dopo i danni subiti dalla galleria, che si trova tra le stazioni di Dazio e Gerolomini, a causa del terremoto del 18 luglio dello scorso anno" – è quanto dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti.