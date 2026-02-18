Statale 36 incidente nella galleria Borbino | soccorsa una giovane

Un incidente si è verificato nella galleria Borbino lungo la Statale 36, causando il soccorso di una giovane donna. La causa è ancora da chiarire, ma l’incidente ha provocato forti rallentamenti e code nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per prestare assistenza. La ragazza coinvolta è stata trasportata in ospedale per controlli. La strada rimane temporaneamente chiusa in alcune sezioni mentre si svolgono le operazioni di soccorso. La viabilità è compromessa nel tratto tra Abbadia Lariana e Lecco.

Un altro incidente lungo la Statale 36 a lago. Code, disagi al traffico e soccorsi in azione alle 13.40 di oggi, mercoledì 18 febbraio, nella tratta tra Abbadia Lariana e Lecco in direzione sud. Lo schianto avrebbe coinvolto due auto ed è avvenuto nella galleria Borbino. Nel sinistro è rimasta ferita una ragazza di 19 anni che viaggiava a bordo di una vettura poi uscita dalla carreggiata andando sbattere a lato della galleria, rompendo anche una condotta dell'acqua, poi riversatasi sulla sede stradale. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu ha subito inviato sul posto un'ambulanza del Soccorso Bellanese, allertando inoltre la Polizia stradale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Incidente lungo la Statale 36 in Brianza: soccorsa una giovaneQuesta mattina, lungo la Statale 36 in Brianza, si è verificato un incidente tra due veicoli nel tratto tra Annone e Cesana, all'altezza della svolta per Erba e Suello.

Statale 36: incidente all'alba, soccorsa una donnaQuesta mattina all’alba si è verificato un incidente sulla Statale 36 in Brianza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.