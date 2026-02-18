Statale 36 incidente nella galleria Borbino | soccorsa una giovane
Un incidente si è verificato nella galleria Borbino lungo la Statale 36, causando il soccorso di una giovane donna. La causa è ancora da chiarire, ma l’incidente ha provocato forti rallentamenti e code nel tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per prestare assistenza. La ragazza coinvolta è stata trasportata in ospedale per controlli. La strada rimane temporaneamente chiusa in alcune sezioni mentre si svolgono le operazioni di soccorso. La viabilità è compromessa nel tratto tra Abbadia Lariana e Lecco.
Un altro incidente lungo la Statale 36 a lago. Code, disagi al traffico e soccorsi in azione alle 13.40 di oggi, mercoledì 18 febbraio, nella tratta tra Abbadia Lariana e Lecco in direzione sud. Lo schianto avrebbe coinvolto due auto ed è avvenuto nella galleria Borbino. Nel sinistro è rimasta ferita una ragazza di 19 anni che viaggiava a bordo di una vettura poi uscita dalla carreggiata andando sbattere a lato della galleria, rompendo anche una condotta dell'acqua, poi riversatasi sulla sede stradale. L'allarme è scattato in codice giallo e la centrale di Areu ha subito inviato sul posto un'ambulanza del Soccorso Bellanese, allertando inoltre la Polizia stradale.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Incidente lungo la Statale 36 in Brianza: soccorsa una giovaneQuesta mattina, lungo la Statale 36 in Brianza, si è verificato un incidente tra due veicoli nel tratto tra Annone e Cesana, all'altezza della svolta per Erba e Suello.
Statale 36: incidente all'alba, soccorsa una donnaQuesta mattina all’alba si è verificato un incidente sulla Statale 36 in Brianza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente della domenica sulla Statale 36: quattro veicoli coinvolti, due donne in ospedale; Statale 36 e ingresso a Lecco, un'altra mattinata da dimenticare per il traffico; Incidente con due feriti nella notte in Valassina, a 21 anni codice rosso per troppo alcol a Lissone; Tamponamento sulla SS36 dopo Arosio: coda interminabile verso Lecco.
Statale 36, incidente nella galleria Borbino: soccorsa una giovaneUn altro incidente lungo la Statale 36 a lago. Code, disagi al traffico e soccorsi in azione alle 13.40 di oggi, mercoledì 18 febbraio, nella tratta tra Abbadia Lariana e Lecco in direzione sud. Lo sc ... leccotoday.it
Maxi tamponamento tra sei veicoli sulla Statale 36: traffico in tilt verso MilanoSei veicoli coinvolti in un maxi tamponamento tra Seregno e Desio, sulla Statale 36: traffico in tilt e un ferito trasportato in ospedale. notizie.it
Il drammatico incidente sulla statale a Buonfornello facebook
27/01/2026 19:25: STRADA STATALE 434 curvone - Incidente stradale prestare attenzione x.com