Statale 36 incidente poco dopo l' uscita del Barro | code e soccorsi all' opera

Questa mattina, poco dopo le 8, si è verificato un incidente sulla statale 36, poco dopo l’uscita del Monte Barro in direzione sud. Un scontro tra due auto ha provocato code lungo la carreggiata e l’intervento dei soccorsi, che stanno gestendo le operazioni di soccorso. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti nell’incidente. La circolazione rimane rallentata nella zona.

Schianto tra auto, soccorsi in azione e code all'uscita del Monte Barro in direzione sud. Nuovo incidente questa mattina, mercoledì 6 maggio, intorno alle ore 8.30 lungo la Statale 36, con disagi e rallentamenti al traffico per chi si trova a viaggiare da Lecco verso Monza e Brianza. Stando alle.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Statale 36, incidente in zona Civate e code. Soccorsi all'operaTamponamento con più auto coinvolte e lunghe code questa mattina intorno tra le 8 e le 9 sulla Statale 36 in direzione sud (Monza-Milano). Leggi anche: Incidente tra auto e moto sulla Statale 36, soccorsi all'opera e code Altri aggiornamenti Temi più discussi: Statale 36, incidente poco dopo l'uscita del Barro: code e soccorsi all'opera; Camion si schianta sulla Statale 36 ad Arosio e perde il carico: rotoloni di carta in strada, code fino a 4 km; Camion contromano sulla rampa Lecco-Ballabio della SS 36: scontro frontale; Incidente nell’area di servizio sulla Valassina: un’auto si ribalta e prende fuoco. Statale 36, incidente tra camion e auto sul Terzo Ponte. Code e disagi verso LeccoRallentamenti fino nel tunnel del Barro nella prima mattinata di oggi, mercoledì. Segnalati anche altri disagi in Brianza ... leccotoday.it Cavalli sulla Statale 36, schianto in galleria a Monza: un animale muore, tre feriti e traffico in tiltResta ora da chiarire come i cavalli siano riusciti a raggiungere la carreggiata della Statale 36, una delle principali vie di collegamento della Brianza. mbnews.it Nella riserva statale di Cornocchia il reparto Carabinieri biodiversità di Siena ha accolto il primo esemplare del 2026 della razza autoctona toscana https://bit.ly/verbena26 - facebook.com facebook