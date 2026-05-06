Statale 36 incidente poco dopo l' uscita del Barro | code e soccorsi all' opera

Da leccotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, poco dopo le 8, si è verificato un incidente sulla statale 36, poco dopo l’uscita del Monte Barro in direzione sud. Un scontro tra due auto ha provocato code lungo la carreggiata e l’intervento dei soccorsi, che stanno gestendo le operazioni di soccorso. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai coinvolti nell’incidente. La circolazione rimane rallentata nella zona.

Schianto tra auto, soccorsi in azione e code all'uscita del Monte Barro in direzione sud. Nuovo incidente questa mattina, mercoledì 6 maggio, intorno alle ore 8.30 lungo la Statale 36, con disagi e rallentamenti al traffico per chi si trova a viaggiare da Lecco verso Monza e Brianza. Stando alle.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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