Statale 36 incidente in zona Civate e code Soccorsi all' opera

Questa mattina sulla Statale 36, tra Civate e la zona di Monza-Milano, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli. L'incidente si è verificato tra le 8 e le 9, causando lunghe code e l'intervento dei soccorsi sul posto. Non sono state fornite ancora informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone coinvolte. La carreggiata rimane parzialmente bloccata in attesa di ripristinare la circolazione.

Tamponamento con più auto coinvolte e lunghe code questa mattina intorno tra le 8 e le 9 sulla Statale 36 in direzione sud (Monza-Milano). L'incidente è avvenuto nella tratta CivateOggiono, all'altezza dello svincolo ErbaSuello, provocando per oltre un'ora rallentamenti e disagi alla viabilità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Statale 36, incidente tra auto e moto in zona svincolo di Suello: soccorsi in azione e code Temi più discussi: Statale 36, incidente tra auto e moto in zona svincolo di Suello: soccorsi in azione e code; Schianto all'ingresso della Statale 36 ad Abbadia, code e rallentamenti all'alba; Incidente in Statale 36: traffico bloccato in direzione sud; Statale 36, carambola tra 4 auto all’uscita Como-Bergamo: traffico nel caos. Statale 36, incidente tra auto e moto in zona svincolo di Suello: soccorsi in azione e codeIncidente tra auto e moto lungo la Statale 36 nel sabato mattina di Pasqua. Alle 10.20 di oggi, 4 aprile, si è verificato un altro schianto lungo la SS36 in direzione nord (Lecco) all'altezza di ... leccotoday.it Un incidente sulla Statale 36 a Bosisio Parini è costato la vita ad un motociclistaUn grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 21 marzo, lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel ... espansionetv.it Istituito un semaforo sulla statale 42 all'altezza di Temù - facebook.com facebook