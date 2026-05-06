Statale 36 doppio incidente in zona Civate | code e soccorsi all' opera

Nella zona di Civate sulla statale 36 si sono verificati due incidenti che hanno causato code e mobilitato i soccorsi. L'incidente ha coinvolto più veicoli e si è verificato poco dopo l'uscita dal tunnel del Monte Barro, in direzione sud. Presenti sul luogo le squadre di emergenza, che stanno gestendo la situazione e i rallentamenti sulla strada.

Schianto tra auto, soccorsi in azione e code poco dopo l'uscita dal tunnel del Monte Barro in direzione sud. Nuovo incidente questa mattina, mercoledì 6 maggio, intorno alle ore 8.20, lungo la Statale 36, con disagi e rallentamenti al traffico per chi si trova a viaggiare da Lecco verso Monza e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Statale 36, incidente in zona Civate e code. Soccorsi all'operaTamponamento con più auto coinvolte e lunghe code questa mattina intorno tra le 8 e le 9 sulla Statale 36 in direzione sud (Monza-Milano). Leggi anche: Incidente tra auto e moto sulla Statale 36, soccorsi all'opera e code Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Statale 36, incidente poco dopo l'uscita del Barro: code e soccorsi all'opera; Incidente tra due moto ad Alleghe: centauri feriti in ospedale; Tragico incidente sulla Statale 106: un morto e due feriti. Cavalli sulla Statale 36, schianto in galleria a Monza: un animale muore, tre feriti e traffico in tiltResta ora da chiarire come i cavalli siano riusciti a raggiungere la carreggiata della Statale 36, una delle principali vie di collegamento della Brianza. mbnews.it Cavalli in fuga sulla statale tra Monza e Cinisello Balsamo causano un incidente, uno è morto investitoCaos sulla Statale 36 tra Monza e Cinisello Balsamo: due cavalli in fuga provocano un incidente. Un animale è deceduto, l'altro è ferito ... virgilio.it Nella riserva statale di Cornocchia il reparto Carabinieri biodiversità di Siena ha accolto il primo esemplare del 2026 della razza autoctona toscana https://bit.ly/verbena26 - facebook.com facebook