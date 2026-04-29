PSG-Bayern Monaco | commenti aggiornamenti gol e statistiche per la semifinale di Champions League

Stasera si gioca la semifinale di andata della Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. La partita si tiene alle ore 20:30 e si svolge in un clima di grande attesa tra gli appassionati di calcio. Durante l'incontro verranno aggiornate le azioni più significative, i gol segnati e le statistiche relative alle due squadre. La sfida mette di fronte due delle squadre più competitive della competizione europea.

2026-04-28 20:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Stasera il Paris Saint-Germain affronterà il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League dei pesi massimi. Il PSG è detentore del titolo e marginalmente favorito, anche se sembra esserci ben poco da scegliere tra due squadre che dominano a livello nazionale. I parigini di Luis Enrique sono sulla buona strada per conservare il titolo della Ligue 1 mentre il Bayern ha già conquistato la Bundesliga. Le squadre si sono incontrate all’inizio di questa stagione nella fase di campionato con il Bayern che ha vinto 2-1 al Parco dei Principi nonostante abbia giocato in 10 uomini per l’intero secondo tempo dopo l’espulsione dell’eroe dei due gol Luis Diaz.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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