Psg-Bayern Monaco oggi la semifinale di Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi al Parco dei Principi si gioca la semifinale di andata tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, valida per la Champions League. La partita si svolge martedì 28 aprile 2026 e rappresenta uno dei momenti principali della competizione europea. L’incontro è disponibile in diretta televisiva e in streaming. Sono state annunciate le probabili formazioni, anche se non sono ancora state ufficializzate.

Psg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 28 aprile 2026 al Parco dei Principi: in palio la semifinale d’andata della Champions League. I parigini sono reduci dalla doppia vittoria contro il Liverpool, mentre i bavaresi hanno eliminato il Real Madrid al termine di una doppia sfida di livello altissimo. Dall’altra parte del tabellone, domani si incontreranno Arsenal e Atletico Madrid. All’orizzonte c’è la finale di Budapest del prossimo 30 maggio. The Champions League semi-finals are here? #UCL pic.twitter.comXi84aqHDhX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2026 Il Bayern è già campione di Germania. Clamorosa rimonta del Bayern Monaco, già campione di Germania, che va sotto 3-0 con il Mainz nel match valido per la 31a giornata di Bundesliga ma rimonta nella ripresa imponendosi alla fine con il punteggio di 4-3.🔗 Leggi su Lapresse.it

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