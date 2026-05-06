Stasera il cantautore inizia il suo tour dall’Arena di Milano, mentre la riapertura di Santa Giulia, dopo le Olimpiadi, solleva perplessità sulla gestione dei costi extra. La Corte dei Conti ha avviato un’indagine per verificare la presenza di eventuali irregolarità legate ai finanziamenti pubblici e alle spese sostenute. Il 26 aprile si terranno ulteriori audizioni per fare chiarezza sui fondi impiegati.

Il 26 aprile 2023 Giancarlo Tancredi scrive al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, una frase che oggi, alla luce dell’istruttoria della Corte dei Conti sugli extracosti dell’Arena Santa Giulia, assume un significato più ampio del suo tenore tecnico: «Certo che senza Arena olimpica l’accordo di programma va rivisto. Difficile considerare l’Arena privata non in Sl. Nell’accordo le premesse fanno esplicito riferimento ai Giochi olimpici. E anche nella difesa ai ricorsi Forumnet». Il messaggio è breve, ma contiene già tutti i nodi della vicenda: l’Arena, l’accordo di programma, la sua natura formalmente privata, il computo urbanistico della superficie lorda (Sl), i ricorsi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stasera Ligabue parte con il tour dall’Arena di Milano sotto indagine

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