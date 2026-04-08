Parte il tour di Levante | tappa anche all' Arena di Capo Peloro

Dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo con il brano Sei tu, l'artista annuncia i primi dieci concerti estivi, tra cui una tappa all'Arena di Capo Peloro prevista per il 3 luglio. Il tour proseguirà nelle principali arene e rassegne musicali all'aperto, con date pianificate fino alla fine dell’estate. L'artista ha condiviso le date sui propri canali social, invitando i fan a seguire gli aggiornamenti.

Dopo aver presentato Sei tu alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che l’ha vista brillare sul palco dell'Ariston, Levante annuncia oggi i primi 10 imperdibili appuntamenti live per la prossima estate: dal 3 luglio salirà sui palchi delle principali rassegne musicali e arene all'aperto con un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve", concerto all'Arena Capo Peloro Leggi anche: Levante: il suo tour estivo fa tappa a Bologna Argomenti più discussi: Il tour estivo di Levante arriverà all’Arena Capo Peloro di Messina; Concerti, ad agosto Levante a Messina; Levante in concerto a Capurso per il Multiculturita Summer Festival 18 luglio 2026; Solo Monti aveva meno ministre del governo Meloni. Il tour estivo di Levante arriverà all’Arena Capo Peloro di MessinaAnnunciate due date in Sicilia. Biglietti in vendita da domani da Tempostretto.it ... msn.com Il tour estivo di Levante arriverà all’Arena Capo Peloro di Messina Annunciate due date in Sicilia. Biglietti in vendita da domani... - facebook.com facebook