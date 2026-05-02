A Milano, nei giorni dei concerti all’Arena Santa Giulia, la viabilità subirà modifiche con l’attivazione di zone a traffico limitato di colore rosso e giallo. Sono stati predisposti servizi potenziati di metro, tram e navette che circoleranno fino a tarda notte per favorire gli spostamenti dei partecipanti. L’evento musicale di Ligabue si svolgerà mercoledì 6 maggio, mentre quello di Annalisa è previsto per sabato 9 maggio.

Milano, 2 maggio 2026 – Piano straordinario della viabilità con potenziamento del trasporto pubblico per l'accesso all' Arena Santa Giulia – Unipol Dome in occasione dei concerti di Ligabue (mercoledì 6 maggio) e d i Annalisa (sabato 9 maggio). È quanto ha predisposto il Comune di Milano con l’obiettivo di tutelare i residenti e consentire un ordinato afflusso e deflusso degli spettatori. In occasione dei due eventi saranno istituite due diverse zone a traffico limitato: una zona rossa intorno all'Arena Santa Giulia e una gialla nelle immediate vicinanze. La zona rossa. La zona rossa sarà attiva dalle 7 del giorno del concerto fino alle 2 del giorno successivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerti all’Arena Santa Giulia a Milano, Ztl rossa e gialla per Ligabue e Annalisa. Metro, tram e navette fino a notte

Notizie correlate

Concerti all'Arena Santa Giulia: scatta il piano viabilità. Ztl rossa e gialla per Ligabue e AnnalisaUn piano straordinario per la viabilità con potenziamento del trasporto pubblico per l'accesso all'Arena Santa Giulia in occasione dei primi concerti...

Ligabue annuncia il tour che si concluderà all'Arena Santa GiuliaDopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi quattro eventi negli stadi tra cui...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Dall'hockey olimpico al rock di Ligabue, apre l'Unipol Dome; Ligabue apre l’Unipol Dome firmato Chipperfield; Olivia Rodrigo a Milano 2027: date e biglietti tour; A Milano c’è un famoso bar che ha deciso di raccontare queste Olimpiadi con i cocktail.

Concerti all’Arena Santa Giulia a Milano, Ztl rossa e gialla per Ligabue e Annalisa. Metro, tram e navette fino a notteUn piano predisposto dal Comune con l’obiettivo di tutelare i residenti e consentire un ordinato afflusso e deflusso degli spettatori, nelle serate del 6 e 9 maggio ... ilgiorno.it

Concerti a Milano, Ligabue e Annalisa all'Arena di Santa Giulia: traffico blindato, zone rosse e gialle, mezzi fino a notteIl Comune ha messo a punto un piano straordinario per la viabilità in occasione degli show di Ligabue (6 maggio) e Annalisa (9 maggio), con l’obiettivo dichiarato di evitare il caos e proteggere i res ... milano.corriere.it

Gentilissimi, si informa che il 6 e 9 maggio 2026, in occasione dei concerti previsti all'Unipol Dome Arena Santa Giulia, saranno in vigore i provvedimenti viabilistici temporanei indicati nell'ordinanza n. 1004/2026, qui allegata. In particolare, si specifica che so - facebook.com facebook

"Tutto pronto per l'opening del 6 maggio. Apriamo con Ligabue, da lì avremo circa 150 eventi: musica, sport, il mondo corporate... l'Arena Milano Unipol Dome Santa Giulia è adatta ad accogliere tutte le grandi manifestazioni" Luca Martinazzoli #WLItalia x.com