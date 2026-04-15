Stasera, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti tra film, serie TV, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La programmazione include diverse proposte per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e diversificato. Gli spettatori possono scegliere tra diverse opzioni, con alcune emittenti che offrono anche eventi sportivi in diretta o approfondimenti di attualità. La serata si presenta ricca di alternative per chi decide di sintonizzarsi.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Sister Act - Una svitata in abito da suora. Film - In onda alle 21:30. Deloris Van Cartier ( Whoopi Goldberg ) è una cantante di un casinò, che, accidentalmente, assiste ad un omicidio. Peccato che l'assassino sia proprio il suo fidanzato, il boss Vince LaRocca ( Harvey Keitel ). Vince non perde tempo e mette subito in chiaro le cose: se Deloris parla è morta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — mercoledì 15 aprile 2026

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