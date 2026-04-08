Stasera in TV, mercoledì 8 aprile 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti. Tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notizie e eventi sportivi, il palinsesto offre molte opportunità per diversi gusti e interessi. La programmazione si presenta ricca e diversificata, con opzioni che spaziano dall'approfondimento giornalistico alle performance sportive. Gli spettatori possono scegliere tra diverse proposte per trascorrere la serata davanti allo schermo.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Pretty Woman. Film - In onda alle 21:30. Edward Lewis, milionario senza scrupoli, percorre la Hollywood Boulevard sul suo bolide. Lo attende un impegno cui non può mancare. Lungo la strada si imbatte in Vivian, una prostituta. Ci passa la notte insieme. Poi la notte diventa una settimana e l'amore, fiabescamente, ci mette lo zampino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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