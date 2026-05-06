Stasera Fausto Leali per la festa di Sant' Angelo il concerto costerà poco più di 30 mila euro

Questa sera a Licata si terrà un concerto di Fausto Leali, inserito nei festeggiamenti dedicati a Sant’Angelo. Il costo complessivo dell’evento è di poco più di 30 mila euro. La manifestazione include performance musicali e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La serata rappresenta uno degli appuntamenti principali delle celebrazioni locali.

Poco più di 30 mila euro per il concerto di Fausto Leali in programma questa sera a Licata nell’ambito dei festeggiamenti dedicati a Sant’Angelo. Il cantante bresciano salirà sul palco di piazza Progresso per proporre dal vivo alcuni dei successi che hanno segnato la sua carriera, da “A chi” a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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