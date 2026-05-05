Città Sant’Angelo | conti in crescita e 821 mila euro per i lavori

Nel comune di Città Sant’Angelo si registra un aumento dei conti e la disponibilità di 821 mila euro derivanti dall’avanzo comunale. Questi fondi saranno destinati a lavori di miglioramento, con particolare attenzione alle strade e alle zone della città che necessitano di interventi sull’asfalto. Nei prossimi mesi, verranno pianificati i progetti per l’utilizzo di queste risorse, che interesseranno diverse aree del territorio.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati gli 821 mila euro di avanzo comunale?. Quali strade e zone verranno coinvolte dai nuovi fondi per l'asfalto?. Come influirà il nuovo piano sulla sicurezza contro il dissesto idrogeologico?. Perché la gestione dei pagamenti garantisce stabilità tra centro e borghi?.? In Breve L'assessore Marcello Di Gregorio conferma la stabilità dei conti grazie a scelte responsabili.. 230 mila euro accantonati per manutenzioni straordinarie a verde e asfalto.. 300 mila euro destinati al contrasto del dissesto idrogeologico post eventi meteorologici.. 75 mila euro per migliorare la pubblica illuminazione e la sicurezza serale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Città Sant’Angelo: conti in crescita e 821 mila euro per i lavori Notizie correlate Leggi anche: Vince 50mila euro al 10eLotto a Città Sant'Angelo con una schedina da 4 euro Città Sant’Angelo: 587mila euro per bonificare l’impianto Terraverde? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati esattamente i fondi dell'assicurazione per il sito? Quali rischi sanitari rimangono dopo i roghi del 2023?... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Città Sant’Angelo approva il rendiconto 2025; Il consiglio comunale di Città Sant’Angelo approva il rendiconto 2025. Il fondocassa arriva a 7,4 milioni di euro; Asia Napoli, il bilancio 2025: conti in equilibrio, il futuro richiede un modello industriale; Eccellenza, Sant straripante: Angolana è sotterrata 0-6!. Città Sant’Angelo approva il rendiconto 2025Il Consiglio Comunale di Città Sant’Angelo approva il rendiconto 2025: fondo cassa a 7,4 milioni, avanzo libero a 821mila euro ... abruzzonews.eu Via alla bonifica dell'impianto di rifiuti Terraverde di Città Sant'Angelo: la Regione stanzia 587mila euroAd annunciarlo è il sindaco Matteo Perazzetti. Le risorse arrivano dall’assicurazione per il ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto dove sono divampati diversi incendi. La progettazione c'è ... ilpescara.it Grazie @Domenico Gabriele Città Sant'Angelo (Pe): Vicolo centro storico con sfondo della luna... - facebook.com facebook