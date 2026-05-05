Città Sant’Angelo | conti in crescita e 821 mila euro per i lavori

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel comune di Città Sant’Angelo si registra un aumento dei conti e la disponibilità di 821 mila euro derivanti dall’avanzo comunale. Questi fondi saranno destinati a lavori di miglioramento, con particolare attenzione alle strade e alle zone della città che necessitano di interventi sull’asfalto. Nei prossimi mesi, verranno pianificati i progetti per l’utilizzo di queste risorse, che interesseranno diverse aree del territorio.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati gli 821 mila euro di avanzo comunale?. Quali strade e zone verranno coinvolte dai nuovi fondi per l'asfalto?. Come influirà il nuovo piano sulla sicurezza contro il dissesto idrogeologico?. Perché la gestione dei pagamenti garantisce stabilità tra centro e borghi?.? In Breve L'assessore Marcello Di Gregorio conferma la stabilità dei conti grazie a scelte responsabili.. 230 mila euro accantonati per manutenzioni straordinarie a verde e asfalto.. 300 mila euro destinati al contrasto del dissesto idrogeologico post eventi meteorologici.. 75 mila euro per migliorare la pubblica illuminazione e la sicurezza serale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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