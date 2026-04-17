Fausto Leali torna a esibirsi nell’Agrigentino | concerto per la festa di Sant’Angelo

Il cantante Fausto Leali tornerà a esibirsi nell’Agrigentino durante i festeggiamenti in onore di Sant’Angelo a Licata. L’artista sarà presente il 6 maggio per partecipare al concerto che si terrà in piazza Progresso, una delle iniziative previste per chiudere le celebrazioni. La serata vedrà la partecipazione di diversi musicisti e si concluderà con l’esibizione di Leali.

Sarà una delle voci più riconoscibili della musica italiana a chiudere i festeggiamenti in onore di Sant’Angelo a Licata: il 6 maggio Fausto Leali sarà protagonista del tradizionale concerto in piazza Progresso. L’esibizione, in programma alle 22, porterà sul palco un artista che ha attraversato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Fausto Leali racconta la sua carriera: dal successo di “A chi” alle collaborazioni con Ray Charles e Mina, fino al legame eterno con la musica e il palco. #FaustoLeali #AChi #RayCharles #Mina - facebook.com facebook