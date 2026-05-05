Il Giro d’Italia 2026 sta per iniziare, con la prima tappa prevista in Bulgaria venerdì. L’edizione numero 109 del evento sportivo più importante del ciclismo italiano si appresta a portare in strada numerose squadre con i loro capitani e velocisti di rilievo. Oltre alle formazioni europee, sono confermate anche alcune squadre provenienti da altri continenti, pronte a sfidarsi sui percorsi italiani e internazionali.

Il Giro d’Italia è alle porte: l’edizione numero 109 scatterà dalla Bulgaria venerdì. Siamo pronti a vivere lo spettacolo della Corsa Rosa: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con i possibili capitani e velocisti. Montepremi Giro d’Italia 2026: quanto si guadagna per maglia rosa e vittorie di tappa. Tutti gli assegni in palio Giro d’Italia 2026: le Regioni attraversate e chi resta fuori. Ben quattro tappe interamente all’estero CAPOLAVORO ITALIA! Le azzurre piegano il Portogallo di Shao e Fu: sono agli ottavi ai Mondiali di tennistavolo! Prosegue anche alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, il percorso netto dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: tutte le squadre partecipanti ed i capitani

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