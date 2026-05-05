Giro d’Italia 2026 | tutte le squadre partecipanti ed i capitani

Da oasport.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 sta per iniziare, con la prima tappa prevista in Bulgaria venerdì. L’edizione numero 109 del evento sportivo più importante del ciclismo italiano si appresta a portare in strada numerose squadre con i loro capitani e velocisti di rilievo. Oltre alle formazioni europee, sono confermate anche alcune squadre provenienti da altri continenti, pronte a sfidarsi sui percorsi italiani e internazionali.

Il Giro d’Italia è alle porte: l’edizione numero 109 scatterà dalla Bulgaria venerdì. Siamo pronti a vivere lo spettacolo della Corsa Rosa: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le squadre con i possibili capitani e velocisti. Montepremi Giro d’Italia 2026: quanto si guadagna per maglia rosa e vittorie di tappa. Tutti gli assegni in palio Giro d’Italia 2026: le Regioni attraversate e chi resta fuori. Ben quattro tappe interamente all’estero CAPOLAVORO ITALIA! Le azzurre piegano il Portogallo di Shao e Fu: sono agli ottavi ai Mondiali di tennistavolo! Prosegue anche alla OVO Arena Wembley di Londra, in Inghilterra, il percorso netto dell’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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