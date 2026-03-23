Startlist Volta a Catalunya 2026 | tutte le squadre partecipanti
Saranno 23 le squadre al via della Volta a Catalunya 2026, in programma da lunedì 23 a domenica 29 marzo. La corsa iberica, giunta alla 105ª edizione, si conferma appuntamento chiave del calendario internazionale e primo banco di prova per molti dei protagonisti attesi al prossimo Giro d’Italia. Al via si schiereranno 17 delle 18. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Giro d’Italia 2021, la startlist provvisoria. Startlist Tirreno-Adriatico, i corridori al via alla corsa. Startlist Giro delle Fiandre, i corridori al via. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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