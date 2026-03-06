Star Wars | il film con Ryan Gosling sarà il più punk con un finale assurdo

Un nuovo film di Star Wars con Ryan Gosling sta per essere annunciato, promettendo un tono molto punk e un finale sorprendente. È stato confermato che il titolo sarà Star Wars: Starfighter, un episodio che si inserisce tra i più attesi della saga. La produzione ha rivelato che il film avrà uno stile distintivo e un finale che lascerà senza parole gli spettatori.

Star Wars: Starfighter è uno dei film più attesi della saga che introdurrà per la prima volta il misterioso personaggio di Gosling, un pilota pronto a entrare in un mondo più vasto Star Wars: Starfighter, nuovo film della saga previsto per il 2027 promette di portare la saga verso territori creativi inediti. Secondo una delle star coinvolte nel progetto, la pellicola, che vedrà protagonista Ryan Gosling, avrà un'anima "punk", con un tono più audace e ribelle rispetto ai capitoli recenti del franchise creato da George Lucas. Il nuovo Star Wars sarà "punk": cosa sappiamo sul tono del film In un'intervista con ScreenRant, Daniel Ings ha parlato dell'esperienza surreale di lavorare a un film di Star Wars: "Ho incontrato Shawn Levy, il regista, per fare il provino per la parte, ed è una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Star Wars: Starfighter, terminate le riprese del film con Ryan Gosling. Nuova misteriosa foto dal set

Ryan Gosling svela perché ha evitato con cura i franchise prima di Star Wars

