Ryan Gosling ha spiegato perché ha scelto di non partecipare a franchise prima di approdare a Star Wars. L’attore di Hollywood sarà presto in un nuovo film dell’universo, diretto da Shawn Levy. La sua decisione di non entrare in produzioni di lunga durata risale a momenti precedenti, prima di essere scelto per il ruolo nel film di Star Wars.

La star di Hollywood sarà presto protagonista del nuovo film di Star Wars, diretto da Shawn Levy, ma nel corso della sua carriera ha evitato con attenzione di legarsi ai franchise più celebri Contravvenendo alla sua decisione di legarsi a franchise di successo, Ryan Gosling sarà presto il protagonista di Star Wars: Starfighter, nuovo film standalone della saga di George Lucas diretto da Shawn Levy. Come noto, l'attore ha evitato accuratamente di legarsi ai grandi franchise di successo fino a questo momento, ma qualcosa l'ha convinto a cambiare strada e a fare un'eccezione. Questo non vuol dire che Gosling non sia comparso in grandi blockbuster, come testimoniano le presenze in film dal budget considerevole come Barbie, Blade Runner 2049, The Fall Guy e il più recente L'Ultima Missione: Project Hail Mary. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ryan Gosling svela perché ha evitato con cura i franchise prima di Star Wars

Star Wars: Starfighter, terminate le riprese del film con Ryan Gosling. Nuova misteriosa foto dal setIl regista Shawn Levy ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese, specificando che adesso il suo lavoro si concentrerà totalmente sulla...

Lucasfilm, Dave Filoni nuovo presidente: guiderà il franchise Star WarsIl regista e sceneggiatore è stato nominato presidente e direttore creativo dopo l’uscita di Kathleen Kennedy, al timone da 15 anni.

