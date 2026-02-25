Medici in piazza | flash mob per salvare le Ong a Gaza

Davanti agli ospedali di Lucca e Barga, come in oltre 60 strutture sanitarie italiane, si prepara una mobilitazione senza precedenti. Giovedì 26 febbraio, dalle 13:30 alle 14:30, medici, infermieri e attivisti si riuniranno per una petizione e un flash mob in difesa delle Ong a Gaza. L’obiettivo è fermare la schedatura del personale umanitario e la targettizzazione dei sanitari, difendere l’autonomia professionale e riaffermare il rispetto del diritto internazionale. La situazione è critica. A partire dal 28 febbraio, 37 Ong saranno obbligate a lasciare Gaza e la Cisgiordania dopo il rifiuto di consegnare i nominativi del personale palestinese. Una richiesta giudicata inaccettabile e senza precedenti. Tra i promotori della petizione ci sono molte associazioni per la pace e i diritti del popolo palestinese, oltre alla Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che ha aderito alla campagna ribadendo che la protezione del personale sanitario non è una questione politica, ma un principio deontologico e giuridico fondamentale sancito dalle Convenzioni di Ginevra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

