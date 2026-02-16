I Cav dicono no al Ddl Bongiorno flash mob in piazza Giordano

I Centri Antiviolenza di Foggia hanno organizzato un flash mob in piazza Giordano per dire no al Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di ridurre i diritti delle donne. La protesta si è svolta ieri, 15 febbraio 2026, coinvolgendo decine di attivisti e volontari che hanno distribuito volantini e acceso candele. La manifestazione si inserisce in una mobilitazione più ampia su tutto il territorio nazionale contro il disegno di legge.

Foggia dice no al Ddl Bongiorno: in piazza la protesta per la difesa del consenso. I Centri Antiviolenza della provincia di Foggia hanno manifestato ieri, 15 febbraio 2026, in piazza Giordano, unendosi alla mobilitazione nazionale contro il disegno di legge noto come 'Ddl Bongiorno'. La protesta, che ha visto una partecipazione ampia e trasversale, mira a sottolineare l'importanza del consenso come elemento imprescindibile nella definizione dello stupro, temendo che il provvedimento legislativo possa alterarne la concezione giuridica.