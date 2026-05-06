L’atleta paralimpico di tiro con l’arco è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking e violenza sessuale. Secondo le indagini, avrebbe molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice nel periodo tra il 2019 e il 2024. Le autorità hanno disposto la misura cautelare in attesa di ulteriori sviluppi. Le accuse riguardano comportamenti molesti e violenti nei confronti di alcune persone legate al mondo dello sport.

L’arciere paralimpico Matteo Bonacina è stato posto agli arresti domiciliari con l’ipotesi di reato di stalking e violenza sessuale: avrebbe molestato molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo quanto emerso da un’indagine coordinata dalla Procura di Roma e condotta dalla Polizia Postale, l’atleta della Nazionale italiana – campione del mondo individuale nel 2023 in Repubblica Ceca – avrebbe cercato di violentare un’atleta azzurra nella stanza d’albergo dove alloggiava durante le Paralimpiadi di Parigi del 2024. Bonacina si sarebbe inoltre reso protagonista di molestie reiterate, tra cui l’invio di foto intime non sollecitate, palpeggiamenti in pubblico e la richiesta a una collega di consegnargli un perizoma rosso come portafortuna per le gare.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stalking e violenza sessuale, l’atleta paralimpico Matteo Bonacina agli arresti domiciliari

Il campione paralimpico Matteo Bonacina arrestato con le accuse di stalking e violenza sessuale

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