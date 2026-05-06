Stalking e violenza sessuale l’arciere paralimpico bergamasco Matteo Bonacina ai domiciliari

Un arciere paralimpico di Valbrembo si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking e violenza sessuale. La misura cautelare è stata disposta dopo le indagini condotte dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un episodio che coinvolge direttamente l’atleta, sospettato di aver commesso le accuse nei confronti di una persona. La posizione dell’indagato viene ora valutata nell’ambito del procedimento penale in corso.

L’arciere paralimpico Matteo Bonacina, di Valbrembo, è agli arresti domiciliari, accusato di stalking e violenza sessuale. Dal 2019 al 2024 il 41enne bergamasco avrebbe molestato almeno cinque atlete ed un’allenatrice. L’inchiesta è stata condotta dalla procura di Roma e dalla postale: Bonacina avrebbe inviato foto intime, mandato messaggi – anche ad una minorenne, a cui scrisse “non so cosa ti farei” – e chiesto ad una collega in regalo un perizoma rosso per le gare e anche palpeggiamenti in pubblico. Comportamenti che sarebbero già state segnalate in passato, senza trovare ascolto. Alle Paralimpiadi di Parigi 2024, inoltre, l’arciere avrebbe provato a molestare una compagna della squadra italiana di tiro con l’arco più giovane, entrando nella sua stanza d’hotel mentre lei usciva dalla doccia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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