Matteo Bonacina, atleta paralimpico, è stato arrestato a Parigi 2024 con l'accusa di aver aggredito un'altra atleta, portando poi alla sua misura cautelare degli arresti domiciliari. Le autorità hanno avviato indagini sui fatti di presunto stalking e violenza sessuale. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze dell'ordine, che stanno verificando la dinamica concreta dell'incidente.

Il campione paralimpico italiano Matteo Bonacina è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e abusi sessuali. L’arciere, durante i Giochi olimpici di Parigi del 2024 avrebbe tentato di violentare una ragazza in una stanza di hotel. Si indaga per episodi di molestie dal 2019 al 2024. Matteo Bonacina agli arresti domiciliari Come riporta Open, nel 2024 Bonacina avrebbe preteso un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi. Durante i Giochi avrebbe invece tentato di violentare una ragazza. Secondo il racconto della vittima, l’atleta si sarebbe introdotto nella camera nell’albergo in cui alloggiava la giovane, mentre lei era nella doccia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Bonacina arrestato per abusi e stalking, campione paralimpico "ha aggredito un'atleta" a Parigi 2024

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