Arrestato l’arciere paralimpico Matteo Bonacina | accusato di abusi e stalking su atlete della Nazionale

Un atleta paralimpico è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi e stalking su diverse atlete della Nazionale. L’uomo, attualmente ai domiciliari, è stato fermato a Roma dopo le denunce di sei donne che lo accusano di comportamenti inappropriati. L’indagine, ancora in corso, ha portato alla decisione di custodirlo in casa mentre si approfondiscono le accuse.

L’atleta azzurro Matteo Bonaccini, indagato a Roma dopo le denunce di sei donne, si trova ai domiciliari. Contestati molestie, messaggi sessuali e un tentato abuso durante Parigi 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it

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