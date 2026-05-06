Matteo Bonacina, atleta della nazionale paralimpica di tiro con l’arco, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Le autorità hanno emesso un’ordinanza a suo carico con le accuse di stalking e violenza sessuale. L’indagine, condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale, ha portato all’arresto dell’arciere. La vicenda è ora al centro dell’attenzione giudiziaria.

Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. A riportare la notizia è il quotidiano ‘la Repubblica ’, secondo cui Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il tra il 2019 e il 2024. Le accuse al campione paralimpico. “Ha preteso da un’atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024 – si legge – Durante gli stessi Giochi, ha cercato di violentare un’altra azzurra nella stanza d’albergo dove alloggiava”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Stalking e violenza sessuale, arrestato l’arciere della nazionale paralimpica. Chi è Matteo Bonacina

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