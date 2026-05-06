Stalking e violenza sessuale arrestato il campione paralimpico | vittime di Matteo Bonacina cinque atlete e un' allenatrice

Un arciere della nazionale paralimpica è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking e violenza sessuale. L’indagine, condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale, riguarda cinque atlete e un’allenatrice che avrebbero subito comportamenti di natura persecutoria e abusi. Le accuse sono state formalizzate a seguito di un’indagine che ha portato all’ordinanza di custodia cautelare.

Stalking e violenza sessuale: sono i reati per i quali è da ieri agli arresti domiciliari l’arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacin a, nell’ambito di un’ indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe tra l’altro preteso da un’atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024 e durante gli stessi Giochi, avrebbe cercato di violentare un’altra azzurra nella stanza d’albergo dove alloggiava e inviato alle atlete immagini intime.🔗 Leggi su Feedpress.me

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