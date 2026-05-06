Il 6 maggio 2026, un uomo di 42 anni, noto atleta paralimpico di tiro con l'arco, è stato arrestato con l'accusa di stalking e violenza sessuale. L'indagine, condotta dalle forze dell'ordine, ha portato all'arresto nel territorio della capitale. Le accuse si riferiscono a comportamenti persecutori e atti di violenza nei confronti di una donna, con le autorità che hanno confermato la notizia.

Roma, 6 maggio 2026 - Matteo Bonacina, 42 anni, atleta paralimpico di tiro con l'arco, campione del mondo nel 2017 in Cina (a squadre) e nel 2023 in Repubblica Ceca (individuale), è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori, abuso psicologico, molestie e violenze sessuali commessi ai danni di atlete della Nazionale Paralimpica di tiro con l'arco. Nei suoi confronti il Gip del Tribunale di Roma ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'attività investigativa ha avuto origine da una segnalazione trasmessa all'Autorità Giudiziaria a seguito della sospensione cautelare da ogni attività sportiva dell'atleta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il campione paralimpico Matteo Bonacina arrestato per stalking e violenza sessuale

Notizie correlate

Il campione paralimpico Bonacina arrestato per violenza sessuale e stalking: le accuse all’arciere azzurroÈ stato arrestato con le accuse di stalking e violenza sessuale l’atleta paralimpico Matteo Bonacina.

Stalking e violenza sessuale, l’arciere paralimpico bergamasco Matteo Bonacina ai domiciliariL’arciere paralimpico Matteo Bonacina, di Valbrembo, è agli arresti domiciliari, accusato di stalking e violenza sessuale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il campione paralimpico Matteo Bonacina arrestato per abusi: Aggrediva le atlete; Arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking; Matteo Bonacina, arrestato il campione paralimpico: Foto intime inviate alle atlete e aggressioni in camera; Un Posto al Sole non va in onda, salta la puntata del 1 Maggio per far spazio al Concertone.

Matteo Bonacina arrestato per abusi e stalking, campione paralimpico ha aggredito un'atleta a Parigi 2024Matteo Bonacina avrebbe iniziato a molestare atlete dal 2019, è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale ... virgilio.it

Stalking e violenza sessuale, l’atleta paralimpico Matteo Bonacina agli arresti domiciliariL’arciere paralimpico Matteo Bonacina è stato posto agli arresti domiciliari con l’ipotesi di reato di stalking e violenza sessuale: avrebbe molestato molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice ... tpi.it

Arrestato l’atleta paralimpico Matteo Bonacina - facebook.com facebook

Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. A darne notizia è il quotidiano 'la R x.com