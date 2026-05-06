Un atleta paralimpico noto per le sue performance nell’arco è stato arrestato con l’accusa di stalking e violenza sessuale. Le autorità hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare nei suoi confronti. Le accuse si basano su denunce presentate da una persona vicina, e l’indagine è attualmente in corso. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dello sport e tra i sostenitori dell’atleta.

È stato arrestato con le accuse di stalking e violenza sessuale l’atleta paralimpico Matteo Bonacina. L’arciere di punta della Nazionale italiana si trova ora agli arresti domiciliari per un’inchiesta condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale che riguarda gli anni dal 2019 al 2024. In questo periodo di tempo, come aveva anticipato Repubblica, secondo l’accusa l’atleta ha molestato almeno cinque colleghe e un’allenatrice. Le indagini hanno portato alla luce un quadro di abusi reiterato da parte dell’ex campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca. Per gli inquirenti, a causa della notorietà di Bonacina, in passato le segnalazioni delle vittime non erano state ascoltate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il campione paralimpico Bonacina arrestato per violenza sessuale e stalking: le accuse all’arciere azzurro

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