Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per per fare la storia a Roma e a Parigi

Da marzo a giugno, Jannik Sinner ha disputato un incontro ogni 62 ore, una serie di partite che lo ha portato a competere sia a Roma che a Parigi. In questa fase della stagione, il tennista si è impegnato in numerosi tornei, accumulando incontri ravvicinati che hanno richiesto grande resistenza e concentrazione. La sua presenza sui campi ha coinvolto diverse tappe del circuito, rendendo il periodo uno dei più intensi della sua carriera.

Da una parte all’altra del mondo, sempre di corsa su un campo da tennis con una racchetta in mano. Per questo, le parole pronunciate dopo il trionfo di Madrid non sono piovute dal cielo come una sorpresa, ma hanno fotografato lo stato dell’arte: "Sono un po’ stanco, ma è nelle regole del gioco". Solo che a differenza di Forrest Gump, che a un certo punto decise di fermarsi di botto, Sinner come un novello Ercole continuerà le sue fatiche inseguendo altre gesta leggendarie: Roma è l’unico Masters 1000 che gli resta da vincere (eguaglierebbe così Djokovic, l’unico ad aver completato l’en plein, e riporterebbe il trofeo in Italia 50 anni dopo Panatta), mentre la conquista del Roland Garros gli varrebbe lo Slam personale, cioè il completamento di tutti i Major, come è già riuscito quest’anno all’amico-rivale Alcaraz in Australia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per per fare la storia a Roma e a Parigi Notizie correlate Vagnozzi: "Altro che stanco, Sinner migliora ogni giorno. Tra Madrid, Roma e Parigi..."Dubbi e chiacchiericcio sulla presenza di Jannik Sinner a Roma? Ci pensa Simone Vagnozzi a chiudere il discorso. Sinner passeggia su Zverev e conquista Madrid. “Ora voglio Roma e Parigi”. Meloni: “Sei nella storia”Un gioco da ragazzi, per Jannick Sinner, conquistare anche Madrid passeggiando sul tedesco Zverev. Contenuti di approfondimento Si parla di: Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per per fare la storia a Roma e a Parigi. Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per per fare la storia a Roma e a ParigiDa marzo a giugno fatiche da maratoneta: Jannik è nel mezzo di una cavalcata che lo sta avvicinando all’immortalità, in 93 giorni potrebbe giocare 36 volte ... msn.com ATP Madrid, Sinner-Jodar: Jannik imposta un match tatticamente sorprendenteTennis - Statistiche | Jannik ha aperto il playbook di Medvedev e Alcaraz per avere la meglio su Jodar. Risposte dai teloni e variazioni di qualità per Sinner, che non ha permesso allo spagnolo di att ... ubitennis.com