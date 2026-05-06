Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per fare la storia a Roma e a Parigi

Tra marzo e giugno, il tennista ha disputato un numero elevato di partite, arrivando a un ritmo di una gara ogni 62 ore, un impegno notevole che lo ha portato a giocare sia a Roma che a Parigi. La sua presenza costante sui campi ha segnato un'intensa stagione di tornei, con una serie di incontri che lo hanno portato a confrontarsi con numerosi avversari. Questa sequenza di impegni ha caratterizzato le sue ultime settimane di attività agonistica.

Da una parte all’altra del mondo, sempre di corsa su un campo da tennis con una racchetta in mano. Per questo, le parole pronunciate dopo il trionfo di Madrid non sono piovute dal cielo come una sorpresa, ma hanno fotografato lo stato dell’arte: "Sono un po’ stanco, ma è nelle regole del gioco". Solo che a differenza di Forrest Gump, che a un certo punto decise di fermarsi di botto, Sinner come un novello Ercole continuerà le sue fatiche inseguendo altre gesta leggendarie: Roma è l’unico Masters 1000 che gli resta da vincere (eguaglierebbe così Djokovic, l’unico ad aver completato l’en plein, e riporterebbe il trofeo in Italia 50 anni dopo Panatta), mentre la conquista del Roland Garros gli varrebbe lo Slam personale, cioè il completamento di tutti i Major, come è già riuscito quest’anno all’amico-rivale Alcaraz in Australia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per fare la storia a Roma e a Parigi Notizie correlate Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per per fare la storia a Roma e a ParigiDa una parte all’altra del mondo, sempre di corsa su un campo da tennis con una racchetta in mano. Vagnozzi: "Altro che stanco, Sinner migliora ogni giorno. Tra Madrid, Roma e Parigi..."Dubbi e chiacchiericcio sulla presenza di Jannik Sinner a Roma? Ci pensa Simone Vagnozzi a chiudere il discorso. Contenuti di approfondimento Si parla di: Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per fare la storia a Roma e a Parigi. Stakanov Sinner! Un match ogni 62 ore per per fare la storia a Roma e a ParigiDa marzo a giugno fatiche da maratoneta: Jannik è nel mezzo di una cavalcata che lo sta avvicinando all’immortalità, in 93 giorni potrebbe giocare 36 volte ... msn.com ATP Madrid, Sinner-Jodar: Jannik imposta un match tatticamente sorprendenteTennis - Statistiche | Jannik ha aperto il playbook di Medvedev e Alcaraz per avere la meglio su Jodar. Risposte dai teloni e variazioni di qualità per Sinner, che non ha permesso allo spagnolo di att ... ubitennis.com